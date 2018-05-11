Bursaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda 8'e 4 jokerli kontrol-pas oyunu ve son bölümde gerçekleştirilen taktik çalışma ile sona erdi.
Bursaspor'da sakatlığı süren Kembo'nun tedavisine devam edilirken, sağ dizinde zorlanmaya bağlı ödem olan Delarge antrenmanda yer almadı.
Bu arada, 21 yaş altı takımından Gürkan Arıkan ve Burak Kapacak, 19 yaş altı takımından Çağatay Yılmaz ve İsmail Çokçalış, 17 yaş altı takımından Abdülkadir Çelik ve 16 yaş altı takımından Muhammed Emin Sarıkaya da A takımla çalışmaya çıktı.
Yeşil-beyazlılar yarın akşam saatlerinde yapacağı son çalışmanın ardından Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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