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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.06.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Bursaspor’da teknik direktör kıyımı

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Bursaspor’da teknik direktör kıyımı

Bursaspor, Şenol Güneş’in ardından sonraki 4 sezon içerisinde hiçbir teknik direktör ile sezon boyunca çalışamadı ve Süper Lig’de üste üste 4 sezondur mücadele veren 11 ekip arasında en az bir sezonu dahi başladığı teknik adam ile bitiremeyen tek kulüp oldu.

Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1’inci Lig’de devam edecek olan Bursaspor’un bu grafiğinde, teknik direktörlerdeki istikrarsızlığı önemli rol oynadı. Bursa temsilcisi, 2014/15 sezonunda Şenol Güneş’in ardından geçirdiği sürede, hiçbir teknik direktörü ile başladığı sezonu bitiremedi. Böylelikle Bursaspor, son 4 sezondur üst üste Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren 11 takım arasında; en az bir sezonu dahi başladığı teknik direktör ile bitiremeyen tek kulüp oldu. Diğer kulüplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Kayserispor ve Akhisarspor, söz konusu süreçte en az bir sezonu teknik adam değişikliği yapmadan tamamladı.

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KİMLER GELDİ, GEÇTİ…
2 sezon görev alan Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor’da 8 farklı teknik direktör ile anlaşıldı.
2015/16 sezonuna Ertuğrul Sağlam ile başlanırken, ilk yarının sonlarına doğru göreve Hamza Hamzaoğlu getirildi. 2016/17 sezonunda Hamzaoğlu ile topbaşı yapan Bursa temsilcisi, ikinci yarının başlarında bu kez Mutlu Topçu ile anlaştı. Topçu, 10 maç sonra takımdan ayrılırken, yerine gelen Adnan Örnek de Bursaspor’u 4 maç çalıştırabildi. O sezon son maçtaki Trabzonspor galibiyetiyle kümede kalınırken takımın başında Mustafa Er vardı. 2017/18 sezonuna Paul Le Guen ile başlayan Bursaspor, Fransız teknik adamla da yollarını ayırdı ve Mustafa Er ile bitirdi. Geçtiğimiz sezona ise Samet Aybaba ile başlamasına karşın Bursaspor, son 7 maçına Mustafa Bakkal yönetiminde çıktı ve küme düştü.

9’UNCU TEKNİK DİREKTÖR OLACAK
Şu an teknik direktörü bulunmayan Bursaspor, yeni sezona ise yeni çalıştırıcısıyla devam edecek. Bursa temsilcisinin 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından, başa gelecek yeni yönetimin kararıyla yeşil beyazlı ekibin yeni teknik patronu da belli olacak. Bu isim ise Şenol Güneş’in ardından Bursaspor’un 9’uncu farklı teknik direktörü olarak dikkat çekecek.
Son 4 sezonluk süreç dikkate alındığında ise 8 farklı teknik direktörün Bursaspor’daki maçları ve puan ortalamalarının yansıması ise şu şekilde oldu;

Teknik Direktör / Maç Sayısı / Puan Ortalaması

Samet Aybaba / 29 / 1.00
Mesut Bakkal / 7 / 1.29
Paul Le Guen / 34 / 1.41
Mustafa Er / 6 Maç / 1.5
Hamza Hamzaoğlu / 49 / 1.67
Mutlu Topçu / 10 / 0.8
Adnan Örnek / 4 / 0
Ertuğrul Sağlam / 13 / 1.07

Bursaspor'da son olarak Mesut Bakkal görev yapmıştı...

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