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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriBursaspor'da Sow ve Kubilay dinlendirildi
Futbol Bursaspor'da Sow ve Kubilay dinlendirildi
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Futbol
12.03.2018 - 18:26, Son Güncelleme:

Bursaspor'da Sow ve Kubilay dinlendirildi

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Bursaspor'da Sow ve Kubilay dinlendirildi

Bursaspor, ligin 26. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Hafif sakatlıkları bulunan Moussa Sow ve Kubilay Kanatsızkuş, antrenmanda yer almadı. İki ismin de yarın takımla birlikte çalışacağı öğrenildi.

Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklara başladı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışması ile devam etti. Ardından iki farklı gruba ayrılarak minyatür kalelerde pas çalışması gerçekleştiren yeşil beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise yarı alanda çift kale maç yaptı.

Sow ve Kubilay dinlendirildi

Antrenmanda sakatlıkları devam eden Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım yer almazken, ameliyat yerinde ağrıları olan Kubilay Kanatsızkuş ile hafif sakatlığı bulunan Moussa Sow da dinlendirildi. Kubilay ve Sow’un yarın takımla birlikte çalışacağı bildirildi.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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