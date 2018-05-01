Bursaspor'da 'Sow' devam ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'da 'Sow' devam ediyor
GeriFutbol Bursaspor'da 'Sow' devam ediyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
01.05.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Bursaspor'da 'Sow' devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor'da 'Sow' devam ediyor

Bursaspor'da Moussa Sow rüzgarı esiyor. Senegalli yıldız, son 3 haftayı boş geçmezken, yeşil beyazlı forma ile çıktığı lig maçlarında çektiği 3 isabetli şutu da gol yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasındaki kritik maçta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. Yeşil beyazlıların devre arasında kadrosuna kiralık kattığı Moussa Sow da, takımının ilk golünü kaydederken yükselişini sürdürdü. 3 maçtır üst üste gol sevinci yaşayan Senegalli yıldız, daha önce de Göztepe ve Kardemir Karabükspor filelerini havalandırmıştı.

3 İSABET, 3 GOL
Bursaspor'da Sow, girdiği pozisyonları gole çevirme oranıyla da göze çarpıyor. Senegalli yıldız oyuncu, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 9 lig maçında 6 şut çekerken bunların 3'ünde isabet sağladı ve 3'ünde de rakip ağları havalandırmayı başardı. Bir ara sakatlık geçiren ve 1 ay sahalardan uzak kalan Sow, öncesinde ise performansı nedeniyle eleştiriliyordu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
Karşılaşmayı değerlendiren Moussa Sow , kendileri için oldukça önemli bir maçı geride bıraktıklarına işaret ederek, "Kafamızı rahatlatmak için önemli bir maçtı çünkü uzun süre kazanamadığımız belli dönemler olmuştu, kazandığımız için mutluyuz. Mustafa Hoca, takıma bir şeyler katabilen bir hoca oldu. Paul Le Guen’in de yaptığı katkıları unutmamak lazım. Şu an hocamız çok iyi işler yapıyor. Umarım sezon sonuna kadar onunla devam ederiz" diye konuştu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 161Real Madrid - Bayern
    3
    MS1
    1,80
    12100kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trabzonspor'da oyuncunun kariyerine değil, yararına bakılacak!

Celtics konferans yarı finaline iyi başladı

Bomba iddia! Oğuzhan imzayı attı...

Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (31. Hafta)