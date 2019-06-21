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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.06.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Bursaspor'da şok: Gelirlere el konuldu!

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Bursaspor'da şok: Gelirlere el konuldu!

Bursaspor Denetleme Kurulu Üyesi Tayfur Serdar Güllülü, yaptığı incelemede mevcut yönetim kurulunun, kulübün takım, taşınmaz ve stadyum gelirlerine dahi el koyduğunu açıkladı.

23 Haziran Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek olan Bursaspor'da denetleme kurulu üyesi Tayfur Serdar Güllülü, mevcut yönetim kurulunun, alacaklarına karşılık gelirlere el koyduğunu kaydetti. Yönetiminin kurulunun, görev teslim anına kadar Bursaspor'un çıkarlarını gözetmekle yükümlü olduğunu vurgulayan Güllülü, mevcut yönetim döneminde Spor Toto Süper Lig'den düşüş nedeniyle sadece 70 milyon lira yayın geliri kaybına uğrayacak Bursaspor'un geleceğine daha fazla kilit vurulmaması gerektiğini ifade etti. Sözleşmesi devam eden oyunculara ilişkin de tasarrufun gelecek yönetimin kararına bırakılması gerektiğini daha önce söylediklerini belirten Güllülü, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kongre tarihine kadar transfer gelirinin yönetici alacaklarına mahsubu ya da kulüp alacaklarının temliki gibi yönetim kurulu kararı alınırsa bu kararların iptali için kurulumuzun gerekli işlemi başlatacağı konusunda da kendilerini uyarmıştık" dedi.

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STATTAN TAŞINMAZLARA VE TAKIM GELİRLERİNE KADAR
Bugün itibarıyla sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yönetim kurulu karar defteri’ni incelediğini belirten Güllülü, şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek belirtmek isterim ki; bugün karar defterine eklenen 19 Haziran 2019 tarihli, 53 numaralı karar ve sonrasındaki kararların içeriğinin futbolcu satışlarından ve diğer kulüplerden alacaklardan doğmuş/doğacak tutarlarını yönetici alacaklarına karşılık temlik ve rehin konulduğunu, kulübümüze ait Soğanlı Mahallesi Yakın Çevre Yolu üzerindeki mevcut taşınmazımın üzerine yönetici alacaklarına karşılık ipotek konulduğunu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile alakalı tüm isim hakları, reklam ve kira gelirleri üzerine yönetici alacaklarına karşılık temlik konulduğunu, Bursaspor Kulübü Derneği'ne Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından ödenecek e-bilet, passolig ve doğmuş/doğacak tüm bilet gelirlerine yönetici alacaklarına karşılık temlik ve rehin konulduğunu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpler Vakfı tarafından yapılacak kulüp lehine doğmuş/doğacak tüm alacaklardan yönetici alacaklarına karşılık temlik ve rehin konulduğunu ve özetle yönetici alacaklarına karşılık kulübümüzün doğmuş/doğacak tüm takım gelirlerine temlik ve rehin konulduğunu tespit etmiş durumdayım."

ÜYELER 3 AY İÇİNDE MAHKEMEYE BAŞVURABİLİR
Bir Bursasporlu ve denetleme kurulu üyesi olarak bu kararları içi acıyarak okuduğunu belirten Tayfur Serdar Güllülü, açıklamasında şöyle dedi:
"Ancak unutulmamalıdır ki bir derneğin en üst ve yetkili organı genel kuruldur. Şöyle ki; yönetim kurulumuzun bu kararları hukuka aykırı olup, kesin hükümsüz olup, yok hükmündedir. Bursaspor Kulübü kamu yararına dernek olup, Dernekler Kanunu'ndan hüküm bulunmayan durumlarda öncelikle Medeni Kanun ve Medeni Kanun'da hüküm bulunmayan durumlarda kıyasen Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanunu uygulanmaktadır. Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye, kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların (yönetim ve denetim) kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz" ifadelerini kullandı.

Güllülü ayrıca, Türk Ticaret Kanunu Madde 395 ve Kooperatifler Kanunu Madde 59/6'yı da Bursaspor camiasıyla paylaştı.

 

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