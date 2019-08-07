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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)
07.08.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Bursaspor'da SMS kampanyası başladı! İşte detaylar...

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Bursaspor Kulübü, mali krizi aşmak amacıyla 'Yeniden Zirveye' adlı bağış kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında atılan her SMS'te, aynı zamanda şehrin de plakası olan 16 lira ile kulübe destek sağlanacak.

Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de yoluna devam edecek olan Bursaspor, içinde bulunduğu mali krizi aşmak amacıyla kampanya başlattı.

'Yeniden Zirveye' adlı kampanyada, 'Bağış' yazılarak 1963'e gönderilecek 16 lira bedelli her SMS ile yeşil-beyazlı kulübe katkı sağlanacak. Ayrıca, dileyenler banka hesaplarından da Bursaspor Kulübü'ne destek olabilecek.

'Yeniden Zirveye' bağış kampanyasına katılmak isteyenler için banka hesapları şöyle:

Hesap adı: Bursaspor Yardım Kampanyası Hesabı

Denizbank Bursa Nilüfer Şubesi

IBAN: TR83 0013 4000 0168 5322 6000 01

Ziraat Bankası Bursa Kurumsal Şube

IBAN: TR30 0001 0020 4766 4170 4850 02

Bursasporda SMS kampanyası başladı İşte detaylar...

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