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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.02.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Nefes kesen maçtan beraberlik çıktı

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Nefes kesen maçtan beraberlik çıktı

Süper Lig'in kapanış maçında Bursaspor, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Bursaspor, 43. dakikada Umut Nayir'le penaltıdan yararlanamadı. Maçın ilk devresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Bursaspor, 75. dakikada Saivet'le golü buldu; ancak hakem Halis Özkahya VAR kararıyla golü iptal etti. Müsabakada gol sesi çıkmazken, ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Ligi'nde 20'nci haftanın kapanış maçında Bursaspor'la Atiker Konyaspor 0-0 berabere kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx 
Bursaspor: Muhammed Şengezer xxx, Barış Yardımcı xx, Santiago Vergini xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xx, Tunay Torun ? (Henri Saivet dk. 10 xx), Iasmin Latovlevici xx, Umut Nayir x 
Yedekler: Okan Kocuk, Allano Lima, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Aurelien Chedjou, F.Emre Ünver, Ramazan Keskin, Burak Kapacak 
Teknik Direktör: Samet Aybaba 
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Sukubic xx, Ali Turan xx, Petar Filipovic xx, Leonard Zuta xx, Volkan Fındıklı xx, Marko Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xx, Deni Milosevic xx, Abdou Razack Traore xx, Adis Jahovic xx 
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Mustapha Yatabare, Ali Çamdalı, Uğur Demirok, Moryke Fofana, Yehven Opanasenko, Ferhat Öztorun 
Teknik Direktör: Aykut Kocaman 
(AF-BH-S) 

Maçtan dakikalar:

1. dakikada orta alanda buluştuğu topla ceza sahası içerisine giren Ömer Ali’nin şutunu Muhammed kurtardı. 
4. dakikada Latovlevici’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Aytaç’ın vuruşu direkten döndü. 
25. dakikada Jahovic’in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı. 
34. dakikada Traore’nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic’in aşırtma şutunu Muhammed son anda kornere çeldi. 
41. dakikada Saivet’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jevtovic Vergini’yi çekince müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 
43. dakikada Umut Nayir’in sol köşeye kullandığı penaltı vuruşu direkten geri geldi. 

47. dakikada Saivet’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Umut Nayir’in kafa vuruşunu kaleci Serkan kornere tokatladı. 
57. dakikada Latovlevici’nin sol kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir’in kafa vuruşunu Serkan son anda uçarak kurtardı. 
62. dakikada Saivet’in pasıyla hareketlenen Umut Nayir, rakibinden sıyrılarak müsait durumdaki Yusuf’a topu aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf’un şutu yandan auta çıktı. 
75. dakikada Barış’ın sağ kanattan ortaladığı topta Serkan topu elinden kaçırdı. Müsait durumdaki Saivet meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR’a giden müsabakanın hakemi Burak’ın Serkan’a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 

Bursaspor'un 11'i; Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Tunay, Umut Nayir.

Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Traore, Ömer Ali Şahiner, Jahovic.

Nefes kesen maçtan beraberlik çıktı

Nefes kesen maçtan beraberlik çıktı

 

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