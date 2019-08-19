Bursaspor'da Selçuk Şahin'le anlaşma tamam ama...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'da Selçuk Şahin'le anlaşma tamam ama...
GeriFutbol Bursaspor'da Selçuk Şahin'le anlaşma tamam ama...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Spor Arena | Burak AKIN
19.08.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Bursaspor'da Selçuk Şahin'le anlaşma tamam ama...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli futbolcuyla anlaştı fakat transfer yasağı nedeniyle resmi sözleşme imzalanamıyor.

Bursaspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürerken bir yandan da transfer yasağının kaldırılması konusundaki uğraşlar sürüyor.

Genç oyunculardan kurulu bir takımla mücadele eden yeşil beyazlı ekip, bir yandan da takıma ağabeylik edecek oyuncu arayışında. Bursaspor bu doğrultuda uzun yıllar Fenerbahçe formasını da terleten Selçuk Şahin'le anlaşma sağladı. Fakat bu transfer resmiyete dökülemiyor.

Umut Meraş'ı Le Havre'ye satan Bursaspor, bu oyuncudan gelecek nakit parayı bekliyor. Fatih Karagümrük ile oynanan maçta forma giymeyen Muhammed Şengezer'in birçok talibi bulunuyor. Muhammed'in de bonservisiyle birlikte satışının ardından transfer yasağının kaldırılması için Bursaspor'un eli güçlenecek.

Yeşil beyazlılar, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte anlaşma sağladığı futbolcuları tek tek açıklayacak.

Bursasporda Selçuk Şahinle anlaşma tamam ama...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Bursaspor'da Selçuk Şahin'le anlaşma tamam ama...
Beşiktaş'ta Vida şoku!
Fenerbahçe transfer haberleri | Sami Khedira geleceği ile ilgili son noktayı koydu!
Son Dakika: Fenerbahçe, Frey'in Nürnberg'e kiralandığını açıkladı