Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, topla koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, tam sahada taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sol ayak bilek bağlarında yırtılma olan Emmanuel Badu, sağ diz bağlarında zorlanma tespit edilen Sercan Yıldırım ve belinde ağrıları bulunan Furkan Özçal'ın tedavileri sürerken, Josua John'un ise fizyoterapist eşliğinde saha testleri yapıldı.
Bu arada alt adalesinde sertleşme olan Bilal Kısa'nın ise 5 gün daha fizyoterapist eşliğinde çalışacağı belirtildi.
Bursaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.