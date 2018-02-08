Bursaspor'da sakat oyuncuların iyileşmesi yüzleri güldürdü
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Bursaspor'da sakat oyuncuların iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Teknik direktör Paul Le Guen, Özlüce Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu haftaki rakiplerinin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, sahada galibiyet için aç bir takımla karşılaşacaklarını söyledi.
Her iki takım için de ligdeki pozisyon itibarıyla bu maçın önem taşıdığını ifade eden Le Guen, şöyle konuştu:
"Tabii ki birçok oyuncum sakatlıktan sıyrılarak takıma geri dönüyor. Ben de bir teknik direktör olarak geri dönen oyuncularımın getirdiği çeşitlilikle birlikte iyi bir rekabet ortamı hazırlama hükümlülüğünü daha fazla hissetmeye başlıyorum. Elinde olabildiğince oynamaya hazır daha fazla oyuncunun olması iyidir. Her zaman için bir teknik direktör açısından iyi bir göstergedir. Pablo'yu da bekliyoruz bir yandan, kısa zamanda dönecek. Tabii ki bizler için sakat oyuncularımızın iyileşiyor olması iyi göstergedir."
"GALİBİYETLER ALMAK ZORUNDAYIZ"
Fransız teknik adam, futbolda baskının hep olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Beklentinin farkındayım. Mesela baktığınız zaman bu karşılaşma için taraftarlarımız bütün deplasman biletlerini satın almış. İnsanların bir beklentisinin olduğunu fark etmemek ve bunun sizin üzerinizde baskı oluşturmaması imkansız ama bu normal. Dediğim gibi, bu baskıyı hissetmeseydim, bunun farkında olmasaydım teknik direktörlük yapamazdım. Olsun. Biliyorum ki puanlar kazanmak zorundayız, galibiyetler almak zorundayız. İşimizin değişmeyen bir parçası."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle