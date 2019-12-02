Bursaspor’da Özer sevinci! 3 puanı getirdi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor’da Özer sevinci! 3 puanı getirdi...
GeriFutbol Bursaspor’da Özer sevinci! 3 puanı getirdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
02.12.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Bursaspor’da Özer sevinci! 3 puanı getirdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor’da Özer sevinci! 3 puanı getirdi...

Bursaspor’da Özer Hurmacı, Adanaspor maçında attığı gollerle bu sezon ilki yaşarken takımına da üç puanı getirdi.

TFF 1’inci Lig’de Bursaspor, 6 maçtır yenilgi yüzü görmezken performansıyla çıkışa geçti. Keçiörengücü’nün ardından deplasmanda Adanaspor’u da mağlup eden Bursa temsilcisinde Özer Hurmacı da bu sezon golle tanıştı. Sezon başında yeşil beyazlıların kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu, ilk gollerini Adanaspor filelerine bıraktı.

ÜÇ PUANI GETİRDİ

Takımını ilk yarının sonunda penaltıdan bulduğu golle 2-1 öne geçiren Özer, skorun eşitlenmesinin ardından maçın son saniyelerinde attığı golle de skoru 3-2’ye getirerek Bursaspor’un üç puana uzanmasını sağladı. Yeşil beyazlılar ile bu sezon 12’nci lig maçını geride bırakan Özer’in bir de asisti bulunuyor.

KUBİLAY 4’LEDİ

Bursaspor’un forveti Kubilay Kanatsızkuş da 4 haftalık aranın ardından yeniden ağları havalandırdı. Son olarak 8’inci haftada Bursa’da oynanan maçta Cesar Grup Ümraniyespor’a karşı gol sevinci yaşayan genç oyuncu, Adanaspor karşısında takımının ilk golünü kaydetti. Böylelikle gol sayısını da 4’e çıkaran Kubilay, takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bursaspor’da Özer sevinci 3 puanı getirdi...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle