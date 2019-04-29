Bursaspor'da oyun sonuca yansımıyor
Bursaspor, bu sezon puan kaybettiği 25 maçın 16'sında rakiplerinden daha yüksek rakamlar ortaya koymasına karşın kazanamayınca, galibiyet sayısı yalnıca 5'te kaldı.
Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, rakiplerine karşı rakamlarda üstünlük sağlamasına karşın bu avantajını tabelaya yansıtamadı. Son olarak sahasında Akhisarspor ile berabere kalan yeşil beyazlılar, tüm verilerde üstünlük kursa da bir puana razı oldu. Özellikle hücumda üretkenlik sorunu çeken Mesut Bakkal’ın öğrencilerinin bu görüntüsün ise sezonun geneline de aynı şekilde yansıdığı görülürken; Bursaspor, geride kalan 30 haftada yalnızca 5 galibiyet alabildi.
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