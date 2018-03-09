Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, 5'e 2 pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenman, Osmanlıspor maçının taktik provasıyla sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren Sercan Yıldırım ile Badu antrenmanda yer almadı.
Bursaspor kafilesi, öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya gidecek.
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