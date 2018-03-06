Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise kondisyon koşuları yapıldı.
Antrenmana, sakat olan Emre Taşdemir, Sercan Yıldırım, Badu ile izinli Agu ve gribal enfeksiyon geçiren Stancu katılmadı.
Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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