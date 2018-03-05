Bursaspor'da neşeli idman
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çalışma koordinasyon hareketleriyle devam etti.
Ardından kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı futbolcular son bölümde ise gruplar halince hücum çalıştı. Sakatlıkları süren Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım’ın tedavileri devam ederken, gribal enfeksiyon geçiren Bogdan Stancu ve sağ üst adalesinde zorlanma bulunan Pablo Batalla antrenmanın ilk bölümünden sonra tedbir amaçlı dinlendirildi. Futbolcuların antrenman boyunca neşeli olduğu görüldü.
Öte yandan Bursaspor Başkanı Ali Ay, basın mensuplarıyla sohbet etti. Dün 61 yaşına giren Ay, "Kayserispor maçında aldığımız 3 puan, bana da doğum günü hediyesi oldu. İnşallah daha güzel günler göreceğiz" dedi.
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