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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.04.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Bursaspor'da Mesut Bakkal dönemi başladı

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Bursaspor'da Mesut Bakkal dönemi başladı

Bursaspor, görüşme yapmak üzere Bursa'ya çağırdığı Mesut Bakkal'la anlaşmaya vardı

Bursaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Bugün Bursa’ya gelen ve yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlanan Mesut Bakkal, Bursasporumuzun yeni teknik direktörü olarak göreve başlıyor."

Aybaba sonrası kararı Bakkal

Yeşil-beyazlılarda, hafta sonu Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Bursaspor yönetimi dün Ali Ay başkanlığında toplandı. Toplantıda Aybaba'dan boşalan göreve kimin getirileceği konuşuldu. Toplantıda Mesut Bakkal ismi ön plana çıktı.

Geçen yıl Aytemiz Alanyaspor'u küme düşme potasından çıkartan Bakkal bugün yapılan görüşmenin ardından Bursaspor'da göreve başladı.

Bu arada deneyimli çalıştırıcının yardımcılarından birinin, Bursaspor'un şampiyon kaptanı Ömer Erdoğan olması bekleniyor. Başkan Ali Ay'ın takımı ve camiayı yakından tanıyan bir ismi teknik kadroya sokmak istediği ve Ömer Erdoğan ismi üzerinde karar kıldığı belirtiliyor.

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