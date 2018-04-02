Bursaspor’da Le Guen iddiası!
Bursaspor'da teknik direktör Le Guen ile yolların ayrılması an meselesi
Sezona iyi başlamasına rağmen gerisini getiremeyen ve şu anda 33 puanla küme düşme hattının üstünde bulunan Bursaspor'da teknik direktör Le Guen ile yolların ayrılması an meselesi...Yerel basının iddiasına göre yönetim, 1 milyon Euro'luk fesih bedelini ödeyerek, Fransız teknik direktörün görevine son verecek. Geçen sezon 27 hafta sonunda 35 puan toplayan Bursaspor, bu sezon ise 33 puan alabildi. (Sabah)
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