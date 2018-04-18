Bursaspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra futbolcular 3 gruba ayrılarak, yarı sahada çift kale maç, dar alanda minyatür kalelerle kontrol pas oyunu ile 5'e 2 pas ve prese dayalı oyun oynadı. Antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışmayla sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda dizinde zorlanma olan Gheorghe Grozav antrenmanda yer almazken, Jires Kembo takımla çalıştı.
Bursaspor, yarın sabah Özlüce Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra Karabük'e gidecek. Yeşil-beyazlılar, son çalışmasını 20 Nisan Cuma günü burada gerçekleştirdikten sonra kampa girecek.
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