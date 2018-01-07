Bursaspor'da kaptan Batalla kampa katıldı

Bursaspor, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor. Antalya'nın Belek bölgesinde kampın 4'üncü gününü tek antrenmanla tamamladı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürerken, dün gece kampa katılan kaptan Pablo Martin Batalla, antrenmana çıktı.

Arjantinli yıldız, dün oynanan hazırlık maçında Altınordu karşısında forma giyen oyuncularla birlikte düz koşu yaptı. Aziz Behich'in ise bu akşam saatlerinde kampa dahil olacağı öğrenildi. Antrenman esnasında Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, genç oyuncu Rüştü Hanlı ile saha içerisinde özel bir görüşme yaptı.

ALİ AY DA İZLEDİ

Bursaspor Başkanı Ali Ay da antrenmanı takip etti. Daha sonra otele geçen Başkan Ali Ay, bugün Paul Le Guen ile birlikte özel bir görüşme yapacak. Görüşmenin ana gündem maddesini ise transferler oluşturacak. İkili bu görüşme ile birlikte yol haritası belirleyecek ve gündemdeki oyuncuları değerlendirecek.