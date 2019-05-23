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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.05.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Bursaspor'da ilk ayrılık! Allano Lima...

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Bursaspor'da ilk ayrılık! Allano Lima...

Bursaspor'un Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Bursa'dan ayrıldı.

Yeşil-beyazlı takımda ilk ayrılık Brezilyalı kanat oyuncusu Allano Lima ile başladı.

Göztepe maçında sarı kart görerek son hafta cezalı duruma düşen Lima, eşyalarını toplayarak Türkiye'den ayrıldı.

Portekiz'in Estoril takımından Bursaspor'a kiralık gelen Lima 30 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lima, "Bursaspor'daki takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, antrenörlerime, birlikte çalıştığımız kulüp personeline ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Sizleri her zaman büyük bir sevgi ve özlemle hatırlayacağım" dedi.

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8 futbolcunun daha sözleşmesi bitiyor

Öte yandan yeşil-beyazlı takımda Lima haricinde, Diafra Sakho, Umut Nayir, Aurelien Chedjou, Henri Saivet, Tunay Torun'un sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor.

Kart cezası sebebiyle Malatya deplasmanında görev alamayacak Aurelien Chedjou'da yeşil-beyazlı takımın defterini kapatmış gözüküyor.

Ayrıca Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp ve Jires Kembo'nun sözleşmeleri de haziran ayında bitiyor.

Yeşil-beyazlı takımda kongreye gidileceği de tahmin edilirken, hangi futbolcuyla yeni sezonda devam edileceği belirsizliğini koruyor.

Timsahın, önümüzdeki sezon ligde kalması veya düşmesi durumunda bile kadroda büyük değişikliğe gidileceği tahmin ediliyor.

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Malatya maçını yenip beklemekten başka çaremiz yok" dedi

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Bursasporda ilk ayrılık Allano Lima...

 

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