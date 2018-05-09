Bursaspor'da iki futbolcu sezonu kapattı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
İHA
09.05.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

Bursaspor'da iki futbolcu sezonu kapattı

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Bursaspor'da iki futbolcu sezonu kapattı

Bursaspor’da Fenerbahçe maçında sakatlık geçiren Badu ve Barış Yardımcı’nın sezonu kapattığı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, iki günlük iznin ardından çalışmalarına Özlüce Tesisleri’nde başladı. Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçiren Badu ve Barış Yardımcı’nın sezonu kapattığı bildirildi. Badu’nun iç yan bağındaki esnemenden dolayı, Barış Yardımcı’nın ise darbe aldığı kemiğinde çökme ve ileri derece kemik ödemi sebebiyle Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında oynayamayacağı bildirildi.

Öte yandan sol alt adalesinde darbeye bağlı ödem oluşan Jires Kembo’nun bugün salonda çalışacağı, durumunun ise maç saati netlik kazanacağı açıklandı.

Sol kasık adalesinde sertleşme olan Ertuğrul Ersoy ve sağ alt adalesinde darbeye bağlı sertleşme olan Sow’un tedavilerinin ardından salonda çalışacakları öğrenildi.

Sağ kalçasında ağrı bulunan kaptan Batalla’nın da düz koşu yapacağı belirtildi.

TITI ÜLKESİNE GİTTİ

Bursaspor'da, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören deneyimli oyuncu Titi'nin izin alarak ülkesine gittiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören Titi, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda yer almazken, deneyimli oyuncunun izin alarak ülkesine gittiği bildirildi. 

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