Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi resmen başladı!

Yeşil-beyazlı takımda Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör İbrahim Üzülmez ile Süper Lig opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan deneyimli teknik adam, “Bugün, büyük camiaya geldim. 2 günlük süre içerisinde insanların sıcak yaklaşımından dolayı çok mutlu oldum. Benim ve Bursaspor camiası için anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Bursaspor büyük camiadır. Bursaspor nerede olursa olsun büyüklüğünden bir şey kaybetmez. Zor durumdan ayağa kaldırmak için bu değişiklik oldu. Başkanım samimiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim geliş amacımız Bursaspor’u camiasını ileriye taşımak. Başarı kolay değil, çetrefilli yollardır. Yapmamız gerekenlerden biri çok çalışmak ve Bursaspor taraftarının benimsediği oyun oynamak. Bunun için zamana da ihtiyacımız var. Tanıdığım, tanımaya çalıştığım oyuncularım var. Zamanla güzel işler yapacağız” dedi.



“Başarıya giden yol, dikenli yollardır”

Takıma sahip olunması yönünde çağrıda bulunan Üzülmez, “Bu büyük kentin takımını, armasını daha ileriye götürmek için sadece bana değil, herkesin takıma sahip çıkması lazım. Eleştiriye sonuna kadar açığım. Ama herkesin bize destek vermesi lazım. Büyük Bursaspor camiasını sağlıklı şekilde limana yanaştıralım. Bizim amacımız şampiyonluğu tekrarlamak ve Bursaspor’u hak ettiği Süper Lig’e çıkarmak. Başarıya giden yol, dikenli yollardır. Taraftar bize kızıp, bağıracaktır. Önemli olan yol şampiyonluğa ulaşmaktır. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Umarım bu yolun sonu şampiyonluk olur” diye konuştu.



“İnşallah Allah bizlere şampiyonluk mutluluğunu nasip eder”

Bursaspor’un büyük bir camia olduğunu ifade eden Üzülmez, “Burada yapmamız gerekenler var. Büyüklüğün altında bu takımı hedeflere yanaştırırsak coşkuyu ve mutluluğu düşünemiyorum. İnşallah Allah bizlere bu mutluluğu nasip eder. Bize inan ve güvenenlere karşı inşallah mahcup olmayız” açıklamasını yaptı.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise “Yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç. İbrahim hocamızı, geçmişte başarılı futbolculuk kimliği ile tanıyoruz. Teknik direktörlük başarılarını da biliyoruz. Bundan sonraki süreçte hayırlısı olsun. Ekibiyle birlikte hocamıza başarılar diliyorum. 1.5 yıllık sözleşme yaptık, Süper Lig opsiyonlu. İnşallah gelecek sene Allah Süper Lig’de çalışmayı nasip eder” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Üzülmez, 1.5 yıllığına kendisini Bursasporlu yapacak sözleşmeyi imzaladı. İmzanın ardından Üzülmez ve Mestan, basın mensuplarına poz verdi.

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