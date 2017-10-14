Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştiren oyuncular, daha sonra Osmanlıspor maçının taktiği üzerinde durdu.
Bursaspor'da sakatlıkları devam eden Emmanuel Badu, Sercan Yıldırım ve Josua John ile belinde ağrıları olan Furkan Özçal'ın tedavileri yapıldı. Bilal Kısa ise adalesindeki sertleşme nedeniyle 4 günlük fizyoterapist eşliğindeki çalışmalarına devam etti.
Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.