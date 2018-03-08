Bursaspor'da Harun Tekin sevinci!
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 10 Mart Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri’nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas-pres çalışması ve taktik prova ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle dün antrenmana çıkamayan kaleci Harun Tekin çalışmada yer aldı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kara yoluyla Ankara’ya gidecek.
AA
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