Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, yarı sahada oyunla devam eden antrenman, dar alanda minyatür kalelerle 6'ya 3 kontrol pas oyunu ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle dünkü antrenmanda yer almayan Titi ve Sow takımla çalıştı.
Sakatlığı bulunan Josua John'un tedavisine devam edilirken John Bostock ve Badu takımdan ayrı çalışma yaptı.
Bursaspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci çalışmasıyla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.
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