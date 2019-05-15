Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda yeşil-beyazlı oyuncular daha sonra taktik çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.
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