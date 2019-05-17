Bursaspor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda yeşil-beyazlılar, daha sonra ayak tenisi oynadı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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