Bursaspor'da 'Furkan Özçal' 582 gün sonra forma giydi

Bursaspor'a 2016-17 sezonunun başında Galatasaray'dan gelen Furkan Özçal, ilk kez yeşil beyazlı formayı giydi. U21 Ligi'nde oynanan Bursaspor-Gençlerbirliği mücadelesinde maça ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, böylelikle transfer olduğu günden beri ilk kez yeşil beyazlı formayı giydi. Deneyimli oyuncu, son olarak Kayserispor'da oynarken; 2015-16 sezonunda ligin son maçında Galatasaray'a karşı ter dökmüştü. 19 Mayıs 2016'da İstanbul'da oynanan o maçı Galatasaray, 6-0 kazanırken Furkan Özçal da 90 dakika sahada kalmıştı.

Devre arasında takımdan gönderilmesi beklenen Furkan Özçal, böylelikle tam 582 gün sonra ilk kez resmi bir mücadelede forma giymiş oldu. Ancak tecrübeli oyuncu sadece 26 dakika sahada kalabildi. Furkan Özçal, 26'ncı dakikada yerini Berke Yılmaz'a bıraktı.

GENÇLERBİRLİĞİ 2-0 KAZANDI

Öte yandan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde oynanan mücadelenin, 25'inci dakikasında Bursaspor savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren İlker Karakaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi. 30'uncu dakikada ise Bursaspor penaltı kazanırken, topun başına geçen Ozan Can Kökçü ise meşin yuvarlağı dışarıya atarak beraberlik şansını değerlendiremedi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Gençlerbirliği, 90+2'de ise Ozan Can Dursun'un golüyle skoru 2-0 yaptı ve bu skorla maçı kazandı. Bursaspor, 34 puanda kalırken Gençlerbirliği ise puanını 26'ya yükseltti.