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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
22.04.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Bursaspor'da forvetler kayıp!

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Bursaspor'da forvetler kayıp!

Gol sorunu çeken Bursaspor'da forvetler de bekleneni veremedi. Sezon boyunca ter döken 5 farklı forvetten yalnızca Sakho ve Umut gol sevinçleri yaşadı. Bu iki isim de yalnızca 3'er gol kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in en az gol atan takımı olan Bursaspor, bu sezon ligde yalnızca 25 kez rakip fileleri havalandırdı. Yeşil beyazlıların forvetleri ise gol yollarında suskun kaldı. Sezon başından itibaren takımdan ayrılan isimler de dahil olmak üzere Bursaspor'un 5 farklı forvet süre şansı bulurken, bu oyunculardan sadece Diafra Sakho ve Umut Nayir gole katkı verdi. Devre arası takıma geri çağrılan Kubilay Kanatsızkuş'un dışında takımdan ayrılan Tomas Necid, Bogdan Stancu ise gol katkısı veremedi.

SAKHO'YU SAKATLIĞI ETKİLEDİ

Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 16 lig maçında görev alabilen Diafra Sakho, 3 gol kaydedebildi. Bursaspor formasıyla ilk iki maçında rakip ağları havalandırmasına karşın sonraki golünü 20 hafta sonra attı. Son olarak Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında tam süre alan deneyimli golcü, yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince tepki de topladı. Sakho, sezon başında Fransa'nın Rennes Kulübü'nden 1 yıllığına kiralanmıştı.

UMUT SON GOLÜNÜ 12 HAFTA ÖNCE ATTI

Bursaspor'un forvetlerinden bir başka oyuncu Umut Nayir ise, Diafra Sakho'nun yokluğunda 21 lig maçında forma giydi. Ancak Sakho'nun sakatlıktan dönmesiyle yedek kulübesine dönen 25 yaşındaki oyuncu, geride kalan maçlarda 3 gol kaydetti. Son olarak Kasımpaşa maçında da kadroda olmasına karşın Umut Nayir, süre alamadı. Umut Nayir de son golünü 12 hafta önce Evkur Yeni Malatyaspor maçında kaydetmişti. Genç forvet de kiralık olarak Bursaspor'da forma giyerken, sezon sonu Beşiktaş'a geri dönecek.

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