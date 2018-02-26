Bursaspor'da flaş gelişme! Devri bitmek üzere...
Bursaspor'da da Le Guen devri bitmek üzere... Ligde 9 maçtır kazanamayan,yeşil beyazlılar; son galibiyetini ise 3 Aralık'ta Konyaspor karşısında almıştı.
Bu hafta deplasmanda oynanan Galatasaray maçındaki futbol ve alınan 5-0'lık mağlubiyet ise Yeşil Beyazlı taraftarları adeta çılgına çevirmişti.
Yönetim Kurulu toplantısında karar çıkıyor
Kulüpte bugün yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında ise Fransız teknik adamla yolların ayrılması kararının çıkmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.
İlk hedef Safet Susic
Bursaspor'da Le Guen'den boşalan teknik direktörlük görevinde ise bir süre önce Aytemiz Alanyaspor'un görevine son verdiği Boşnak teknik adam Safet Susic'in getirilmesi bekleniyor. (Fanatik)
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