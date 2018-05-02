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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.05.2018 - 14:07, Son Güncelleme:

Bursaspor'da farkı savunma oyuncuları yarattı

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Bursaspor'da farkı savunma oyuncuları yarattı

Bursaspor'da, Atiker Konyaspor galibiyetiyle ligde rahat bir nefes alırken, 3 puanı getiren gol savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'dan gelmişti. Yeşil-beyazlılar, ateş hattından ayıran özelliklerde savunma oyuncularından gole dönük aldığı katkılar ise başrolü oynadı.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u yenerek kritik bir 3 puan alırken, puanını da 39’a yükselterek 10’uncu sırada haftayı noktaladı. Özellikle ateş hattı içerisine yaklaşmasıyla oldukça gergin günler geçiren Bursaspor, Konya ekibini 2-1 yenerken galibiyet golü de savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy’dan geldi. Bu sezonun genelinde savunmacı oyuncularından önemli ölçüde gole katkı alan Bursaspor’da bu durum ise ligin son 10 basamağında yer alan ekipler baz alındığında fark yarattı.

13 GOL SAVUNMACILARDAN
Geride kalan 31 lig maçı sonunda 41 gole ulaşan Bursaspor’da bu gollerin 39’unu yeşil-beyazlı futbolcular kaydederken, bunların 13’ü ise savunma oyuncularından geldi. Ligin ilk yarısında attığı gollerle öne çıkan Aziz Behich 5 gol, stoper mevkisinde yer alan Ertuğrul Ersoy ve William Ekong'un yanı sıra bir diğer savunmacı Mikel Agu 2'şer gol, diğer savunma isimleri Barış Yardımcı ile Titi ise birer gol kaydederek hücuma katkı bulundu.

AKHİSAR'I DA GERİDE BIRAKTI
Ligin son 10 sırasındaki ekipler arasında ise savunma oyuncularından gole dönük en fazla katkı alan takım Bursaspor oldu. Bursaspor'a bu anlamda en fazla yaklaşan ekip olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da 39 golün 12'si savunmacılardan geldi. Diğer ekiplerde ise; Atiker Konyaspor'da 34 golün 9'u, Gençlerbirliği'nde 35 golün 8'i, Osmanlıspor'da 45 golün 5'i, Antalyaspor'da 37 golün 3'ü, Aytemiz Alanyaspor'da 49 golün 3'ü ve Evkur Yeni Malatyaspor'da ise 35 golün 3'ü savunma oyuncularından geldi. Haftalar öncesinden küme düşen Kardemir Karabükspor'da ise atılan 20 golün sadece birini savunma oyuncusu kaydetti.

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