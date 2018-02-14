Bursaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda kontrol pas organizasyonu ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalıştı.
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