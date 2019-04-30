Bursaspor'da Erzurumspor hazırlıkları sürüyor
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaklaşık 90 dakika süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. İdman, ayak voleybolu ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Sakatlığı devam eden Barış Yardımcı ve Stephane Badji ile Tunay Torun antrenmana katılmadı. Sakatlığı geçen kaleci Muhammet Şengezer ise takımla çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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