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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
08.07.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Bursaspor'da Ertuğrul ve Okan'dan büyük fedakarlık

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Bursaspor'da Ertuğrul ve Okan'dan büyük fedakarlık

Bursaspor, iki milli oyuncusu Ertuğrul Ersoy ve Okan Koçuk ile anlaşarak yollarını ayırıyor.

Ertuğrul Ersoy 2,5 milyon TL, Okan Koçuk ise 1 milyon TL alacağından vazgeçti. Ayrıca iki oyuncu Bursaspor'un kazanç sağlaması için serbest kalma bedeli karşılığında transfer olacak.

Alacakları için yeşil beyazlı kulübe ihtar çeken Ertuğrul Ersoy ve Okan Koçuk ihtar sürelerinin dolmasına 1 gün kala Bursaspor'un çıkarları doğrultusunda hem alacaklarından vazgeçtiler, hem de kulüplerine bonservis bedeli kazandırmak için serbest kalma bedeli ödenmesi konusunda anlaşma sağladılar.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, iki oyuncunun da menajerliğini yapan Mirsad Türkcan ile yaptığı görüşmede iki futbolcunun hem alacaklarından vazgeçmeleri, hem de kulübe bonservis bedeli kazandırarak ayrılma konusunda anlaşmaya vardırlar. İhtar sürelerinin bitmesine 1 gün kala serbest kalacak iki oyuncu da ekonomik olarak zor durumda olan kulüplerine karşı büyük bir fedakarlık gösterdiler.

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Bursaspor'un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy 2.5 milyon TL alacağından vazgeçerken ayrıca 750 bin Euro da serbest kalma ücreti karşılığında transfer olacak. Milli kaleci Okan Koçuk ise kulüpten alacağı 1 milyon TL'yi kulüpte bırakmasının yanı sıra 450 bin Euro da bonservis bedelini kulübüne kazandırarak takımdan ayrılacak.

Öte yandan hem Okan Koçuk'a, hem de Ertuğrul Ersoy'a yurt içinden ve yurt dışından ciddi teklifler gelmekte.

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