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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.05.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Bursaspor’da cezalılar Mesut Bakkal’ı düşündürüyor

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Bursaspor’da cezalılar Mesut Bakkal’ı düşündürüyor

Süper Lig'de bu sezonun son maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, mutlak kazanması gereken mücadelede savunmanıniki istikrarlı oyuncusu Ertuğrul ve Chedjou'dan yoksun olacak.  Teknik Direktör Mesut Bakkal ise alternatiflere yönelirken, savunmadaki bu sıkıntı deneyimli çalıştırıcıyı oldukça düşündürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında kader maçına çıkacak olan Bursaspor'da tüm gözler bu maça çevrildi. Yeşil beyazlı ekip, çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basına kapalı olarak sürdürürken, adeta oyuncuların dış dünya ile bağlantısı kesildi. Şehir de bu mücadeleyi beklerken, kümede kalma adına mutlak kazanması gereken Bursaspor, diğer yandan da Göztepe'nin MKE Ankaragücü karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

Bursasporda ilk ayrılık Allano Lima...
Bursaspor'da ilk ayrılık! Allano Lima...

ERTUĞRUL-CHEDJOU İKİLİSİ İLK KEZ YOK
Teknik Direktör Mesut Bakkal, bu zorlu randevu öncesinde zorunlu rotasyona gidecek. Göztepe karşısında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou ve takımdan ayrılan Allano Lima maçta forma giyemeyecek. Sezonun genelinde sağ bek pozisyonunda forma giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinden olan Barış Yardımcı'nın da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması Mesut Bakkal'ı düşündürüyor. Yeşil beyazlı ekip, ilk kez bu oyuncularından aynı maçta verim alamayacak.

BAKKAL, ALTERNATİFLERE YÖNELDİ
Savunma tandemini oluşturan ve sezonun genelinde birlikte oynayan Ertuğrul-Chedjou ikilisinin bu kritik randevuda forma giyemeyecek olması, teknik heyeti alternatif isimlere itti. Sezon başında takıma katılan ancak ligde yalnızca 7 maçta forma giyen Santiago Vergini'nin 11 maç aradan sonra forma giymesi bekleniyor. Bu mevki için geriye tek bir oyuncu, 22 yaşındaki Furkan Emre Ünver kalıyor. Genç oyuncu bu sezon ise ligde hiç süre alamadı.

LIMA'NIN YERİNE YUSUF ERDOĞAN
Mesut Bakkal'ın bir başka alternatifi ise bir başka pozisyondaki oyuncuya, savunmanın tandeminde görev vermek olacak. Takıma veda eden Allano Lima'nın yerine ise Yusuf Erdoğan'ın şans bulması bekleniyor. Göztepe karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olan ve yeşil beyazlı ekibin hücumlarında etkin rol alan Yusuf, böylelikle iki maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'e dönecek. Gole ihtiyacı olan Bursaspor'da Mesut Bakkal'ın Umut Nayir ve Diafra Sakho ikilisine ileri uçta görev verebileceği de gelen bilgiler arasında.

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Malatya maçını yenip beklemekten başka çaremiz yok" ifadelerini kullanmıştı...

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Bursaspor’da cezalılar Mesut Bakkal’ı düşündürüyor

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