Bursaspor'da ayrılık rüzgarı! 9 isim...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'da ayrılık rüzgarı! 9 isim...
GeriFutbol Bursaspor'da ayrılık rüzgarı! 9 isim...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)
26.03.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Bursaspor'da ayrılık rüzgarı! 9 isim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor'da ayrılık rüzgarı! 9 isim...

Ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor'u sezon sonu da kritik bir dönem bekliyor. Yeşil beyazlılarda olağanüstü kongrenin yanı sıra 9 oyuncunun da sözleşmesi sona eriyor.

Spor Toto Süper Lig’de 2018/19 sezonunun bitimine 8 maç kalırken, kulüpler bir yandan ligde mücadelelerini gösteriyor, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Ateş hattının hemen üzerinde yer alan Bursaspor’u ise kritik günler bekliyor. Bir an önce puanları toplayarak ligde rahat nefes almak isteyen yeşil beyazlılar, sezon bitiminin ardından kongreye gidecek. Olağanüstü Genel Kurul’un henüz tam tarihi açıklanmamış olsa da, yeşil beyazlı yönetim daha önce yaptığı duyuruda kongreyi mayıs ayında yapacaklarını ifade etmişti.

6 OYUNCU KİRALIK

Kadro bazında ise mevcut kadro içerisinde 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Medipol Başakşehir’den sezon başı kiralanan Tunay Torun ve Aurelien Chedjou, Newcastle United’tan kiralanan Henri Saivet, Rennes’den kiralanan Diafra Sakho ve Beşiktaş’tan kiralanan Umut Nayir’in 1 yıllık kiralık sözleşmeleri haziran ayında sona erecek.

Bu isimlerin yanı sıra Estoril’den 1 yıllığına kiralanan Allano Lima’nın sözleşmesinde de opsiyon maddesi bulunuyor. Yeşil beyazlı kulüp bu maddeyi kullandığı takdirde Brezilyalı oyuncu gelecek sezon yeniden Bursaspor forması giyecek.

LATOVLEVICI İLE UZATILMASI BEKLENİYOR

Jires Kembo, Iasmin Latovlevici ve Furkan Soyalp’in de sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Jires’i gözden çıkaran yeşil beyazlı kulüp, bu oyuncu ile sezon sonu resmen yollarını ayıracak. Furkan içinse teknik heyetin raporu beklenecek. Iasmin Latovlevici ile de sezon başında 1+1’lik bir sözleşme imzalanırken, yeşil beyazlı kulüp dilediği takdirde bu opsiyonu kullanarak oyuncu ile yola devam edecek.

Bursaspor, Fernandao-Bakambu ikilisini mumla arıyor
Bursaspor, Fernandao-Bakambu ikilisini mumla arıyor

Bursaspor Futbol Akademisi belgeseli yayınlandı... (VİDEO)

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Bursasporda ayrılık rüzgarı 9 isim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avrupa'nın İstikrar abideleri!

Skrtel 2 yılda ısrar etti, anlaşmayı yaptı!

Igor Da Silva'dan şampiyonluk açıklaması

Menemen koptu gidiyor, Altınordu ve Karşıyaka zirveyi zorluyor!