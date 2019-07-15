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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.07.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Bursaspor'da Atanasov için Eljif Elmas modeli

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Bursaspor'da Atanasov için Eljif Elmas modeli

Bursaspor’da geçen sezon A Takım’da forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki Jani Atanasov için Fenerbahçeli Eljif Elmas’ın modeli baz alınıyor. İlk sezonunda forma bulmakta zorlanan ancak sonraki sezon parlayan Elmas, değerini katlarken; tıpkı Eljif gibi ilk sezonunda forma şansı bulamayan Atanasov’un da bu sezon daha fazla görev alarak değerini katlaması planlanıyor.

Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1’inci Lig’de devam edecek olan Bursaspor, önemli yıldızlarını kaybederken gençlerden kurulu mevcut kadro değeri de 10 milyon Euro’nun altına düştü. Bu sezon altyapı ve genç oyuncularına yönelik çalışmaları bulunan yeşil-beyazlı kulüpte en önemli stratejiyi ise genç oyuncuların kazanımı oluşturuyor. Bunun için ilk akla gelen isimlerden biri de Jani Atanasov.

SEZONU U21'DE GEÇİRDİ
Geçtiğimiz sezonun başında Akademija Pandev Kulübü’nden 100 bin Euro’luk yetiştirme bedeli karşılığında alınan 19 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçeli Eljif Elmas modeli izlenecek. Geçen sezonun önemli bir bölümünü U21 Takımı’nda geçiren ve Süper Lig’de sadece 3 maçta görev alan orta alan oyuncusunun bu sezon daha fazla süre şansı bulması ön görülüyor. Böylelikle kendini göstermesi beklenen oyuncunun, bonservis değerini de artırması planlanıyor.

ELJIF ELMAS ÖRNEĞİ
Fenerbahçe’nin 180 bin Euro’ya transfer ettiği Eljif Elmas da, sarı lacivertlilerdeki ilk sezonunda 5’i lig olmak üzere toplam 7 maça çıkabilmiş; ancak geçen sezon toplam 40 maçta görev alarak kendini göstermişti. 19 yaşındaki oyuncunun değerini 100’e katlayarak İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olması bekleniyor.

Bursasporda Atanasov için Eljif Elmas modeli

GOLE KATKISI DİKKAT ÇEKİYOR
Bursasporlu Jani Atanasov da, yeşil beyazlı ekipteki ilk sezonunda sadece 3 Süper Lig maçında görev aldı. U21 Ligi’nde ise 14 maça çıkan genç oyuncu, orta sahada görev almasına karşın 4 gol, 1 asist ile oynadı. Atanasov, Bursaspor’a gelmeden önceki son sezonunda da o dönemki takımı Akademija Pandev ile 29 maça çıkmış ve 4 gol, 8 asist ile sezonu tamamlamıştı.

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