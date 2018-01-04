Bursaspor'da Antalya kampı başladı!

Antalya’nın Serik İlçesi Belek turizm merkezinde çalışmalarına başlayan Bursaspor, teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Kampın ilk idmanında takımdan ayrılması yönünde tebligat yapılanDeniz Yılmaz, Bilal Kısa, Merter Yüce, İsmail Konuk’un yanı sıragenç oyunculardanYusuf AbdullahvePaschalyer almadı.

DELARGE GEÇ KATILDI

Antrenmana ülkesiArjantin’de bulunan kaptanPablo Martin Batallave yine izinli olanAziz BehichileTiti katılmadı. Bu üç oyuncunun kampa 6 Ocak Cumartesi günü dahil olacak. İzinli olan diğer iki oyuncudan William Ekongve Mikel Aguise yarın kampa katılacak. Uçağı rötar yapanDzon Delargeidmana gecikmeli olarak katıldı. Paul Le Guen ile saha içerisinde kısa bir süre konuşan Delarge daha sonra düz koşu yaptı ve takım arkadaşlarına dahil oldu.

Bursaspor’da ayrıca uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Jires Kembo da yeniden takıma dahil oldu.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İdman öncesi Bursaspor teknik heyeti ve oyuncular,kampı takip eden gazetecilere poz verirken oyuncuların neşeli olmaları dikkat çekti. Sakatlığı sürenEmre Taşdemirtakımla birlikte düz koşuya katılırken daha sonra ayrı çalıştı. KalecilerHarun Tekin, Muhammed ŞengezerveAtaberk Dadakdenizkaleci antrenörüCristian Masnezaretinde ayrı çalıştı.

LE GUEN RAHATSIZ OLDU

Isınma koşularıyla başlayan kampın ilk antrenmanı, düz koşuyla devam etti. Daha sonrasında koordinasyon çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip, ardından topla birlikte farklı istasyonlarda pas çalışması gerçekleştirdi.

Paul Le Guen’inA Takımile kampta performansını görmek istediği 1999 doğumluBurak Kapacak’ın ise oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.