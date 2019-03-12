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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Bursaspor'da Allano Lima kadro dışı bırakıldı
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Futbol
12.03.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Bursaspor'da Allano Lima kadro dışı bırakıldı

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Bursaspor'da Allano Lima kadro dışı bırakıldı

Bursaspor'un kanat oyuncusu Allano Lima, kadro dışı bırakıldı.

Bursaspor'da Allano Lima, Samet Aybaba'nın kararıyla kadro dışı bırakıldı. Aybaba'nın performansından mutlu olmadığı 23 yaşındaki futbolcunun bugünden itibaren antrenmanlarını takımdan ayrı gerçekleştireceği öğrenildi.

Bursasporlu oyuncularda performans düşüklüğü

Bu sezon gol yollarında sorun yaşayan yeşil beyazlılarda, önceki sezonlara kıyasla daha düşük bir gol yüzdesiyle performans gösteriyor.

Yeşil beyazlılar, en büyük hayal kırıklığını forvet oyuncularında yaşarken forma şansı bulan isimlerden Diafra Sakho ve Umut Nayir'in toplam gol katkısı yalnızca 5'te kaldı. Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü formasıyla bir alt ligde çıktığı 29 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çeken Umut Nayir, Süper Lig'e ayak uydurmakta zorlanırken; Bursaspor formasıyla şu ana dek 18 maçta yalnızca 3 gol kaydedebildi. Sakatlığı nedeniyle yeşil beyazlı ekipte bu sezon yalnızca 13 lig maçına çıkan Sakho ise 2 golde kaldı. Geçen sezon West Ham United ve Rennes formaları giyen Senegalli oyuncu, 31 maçta ise 7 kez fileleri havalandırmıştı.

OYUNDAN DÜŞTÜLER

Performansı düşüşte olan bir başka isim ise Allano Lima. Geçen sezon GD Estoril formasıyla Portekiz'de 30 maçta 5 gol kaydeden Brezilyalı, bu sezon ise 25 maçta yalnızca 1 gol atabildi.

Bursasporda Allano Lima kadro dışı bırakıldı

Zaman zaman eleştirilen Yusuf Erdoğan ise, geçen sezon Bursaspor formasıyla ligde 5 asist yaparken, bu sezon ise ligdeki 18 maçında 1 gol attı, 2 asist yaptı. Henri Saivet'de de düşüş sürüyor. Senegalli oyuncu, geçen sezon boyunca forma giydiği 19 maçta 1 gol atarken, bu sezon da 20 maçta 1 golde kaldı. Özellikle hücuma destek veren oyuncuların gole verdiği katkının düşük olması ise Bursaspor'un puanları toplamasını engelledi.

BİR TEK AYTAÇ…

Bunlara karşılık bireysel performans bazında kariyerinin zirvesini yaşayan takımdaki tek isim ise Aytaç Kara. Deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 23 lig maçında 5 gol attı. Takımının aynı zamanda en golcü oyuncusu da olan Aytaç, 1 de asist yaptı. Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Aytaç Kara, geçen sezon ise Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 4 gole ulaşmıştı. Aynı zamanda Bursaspor'un en istikrarlı oyuncusu da olan deneyimli oyuncu, özellikle orta sahadan yaptığı sürpriz çıkışlar ile birlikte takımının bulduğu pozisyonlarda gollere katkı vermesiyle dikkat çekti.

Bursasporda performans sıkıntısı
Bursaspor'da performans sıkıntısı

Bursaspor Futbol Akademisi... (VİDEO)

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