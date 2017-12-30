Bursaspor'da 6 gidiyor, 3 geliyor

Bursaspor’un Bursa Büyükşehir Belediye Stadı Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan Mali ve İdari Olağan Genel Kurul’un ilk toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle gerçekleştirilmedi. Mali ve İdari Genel Kurulu, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 15.00’da Bursa Atatürk Spor Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildiği duyuruldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Ay, transfer çalışmalarına ilişkin Teknik Direktör Paul Le Guen ile görüştüğünü belirterek, "Elimizde gidecek oyuncular var. Onlarla görüşmeler yapıldı. Elimizdeki kadro şişkin. Sakatlar, bize çok katkı yapmayan arkadaşlar var. Onlarla görüşüyoruz. Onlar da kendilerine kulüp bakıyorlar. 6-7 oyuncu ile yolları ayırmak istiyoruz . Teknik direktörümüz ile yaptığımız toplantıda yeni transferler görüşüldü. Orta saha ve forvete birer, sağ beke Barış’ın alternatifi olarak üzere 3 isim almak için çalışmalarımız sürüyor. Devre arasındaki transferler riskli. Hocamız Fransa’da, biz burada çalışıyoruz. Burada önemli olan nokta transferler bulabilmek. Hocamız ilk 11’de oynayacak katkı yapacak oyuncular istiyor. Biz de onunla aynı fikirdeyiz. Başka oyuncularla ilgilenmiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Maddi kaynak gerekiyor”

Transferleri yapabilmek için maddi kaynak gerektiğine dikkat çeken Başkan Ay, “Bununla ilgili çalışmalar oluyor. 5 Ocak’ta ben de Antalya’ya gideceğim. Transferde gelinen noktaları masaya yatıracağız. Kulübümüzün menfaatine göre transferler yaparız. Kupa maçı salı 16.00’da. Buna futbol federasyonu karar veriyor. Maalesef değiştirmek çok zor. Daha öncede girişimlerimiz olmuş, sonuç alamamıştık. Oturup görüşülebilir. İnşallah değişiklik olabilir. Fazla da değişiklik olacağını tahmin etmiyorum” diye konuştu.

“Para olmayınca bir şey olmuyor”

‘2017 hatasıyla sevabıyla geride kaldı’ diyen Başkan Ali Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mayıs’ta büyük travma yaşadık. Ben çok öz eleştiri yapan insanım. Bizim de hatalarımız oldu ama Trabzon maçında tüm Bursa’nın kenetlendiğini gördük. Onunla ilgili bakanımızla, valimizle, belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Şu an çok güzel ortam var. Biz de sportif başarı istiyoruz. Mali başarıda önemli. Para olmayınca bir şey olmuyor. Siz ne ne yaparsanız yapın sonuç dönüp dolaşıp paraya geliyor.”

“Stadın isim hakkı ile ilgili olarak 2-3 firma ile görüşmelerimiz var”

Stadyumun isim hakkı için 2-3 firma ile görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Ay, “Ben bunları mali genel kurulda da açıklayacağım. Biz geldiğimizden bu güne yabancı oyunculara ödenen paralarla ilgili olarak yüzde 45’lik bir devalüasyon oldu. Çok büyük bir rakam. Kredi borcunu uzun vadeye böldük. Maalesef gelirler giderleri karşılamıyor. Muhakkak bizim bazı projelere ihtiyacımız var. Bizim stadın isim hakkı ile ilgili olarak 2-3 firma ile görüşmelerimiz var. Olur veya olmaz bilemiyoruz. Ocak ayında netleşecek. Bunun için bakanımızı da devreye soktuk. Başbakan yardımcımız, valimiz çok ilgileniyor.Milli Emlak'tan arazi aldık, imarı geçti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz eski başkanımız Recep Altepe Bursasporluydu. Alinur Aktaş Başkanımız da çok iyi Bursasporlu. Netice Bursaspor, Bursa’nın en büyük markası” dedi.

“Allah beni oraya başarılı bir başkan olarak oraya göndermeyi nasip etsin”

Yeşil-beyazlı taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Taraftarlarımızdan Allah razı olsun.Bursa’da hiç kimse elini cebine atmazken, taraftarlarımız kombine alarak 22-24 bin kişiye oynatıyor bizi. Burada sanayicilerimizin yüzde 80’inin desteği olmuyor. Onlar da eninde sonunda katkı sağlayacaklardır. İnşallah 2018 güzel geçer, sakatımız olmayan, başarılı geçen bir yıl olur. Mayıs’ta kongremiz var. Kongreye güzel bir şekilde hazırlanılır. Kongreye başarılı başkan olarak gitmek başka, boynu bükük gitmek başka. Allah beni oraya başarılı bir başkan olarak oraya göndermeyi nasip etsin.”