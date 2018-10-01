Bursaspor’da 2 kadro dışı!
Bursaspor Kulübü, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp’in 3 hafta boyunca kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp‘in, Teknik Heyet‘in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız‘la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri‘nde sürdürmelerine karar verilmiştir."
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