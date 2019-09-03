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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.09.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Bursaspor’da 13 isim gitti, 13 isim geldi! | Transfer haberleri...

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Transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Bursaspor’da 13 oyuncu kadrodan ayrılırken, 13 yeni isim de kadroya dahil edildi.

Transfer yasağını kaldırmasının ardından ilk gün 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, yaz transfer döneminin son gününde de 5 oyuncuyu renklerine bağladı.

Transfer döneminin sona ermesine dakikalar kala Bursa temsilcisi; Burak Altıparmak, Igor Wanderson da Silva, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov ile anlaşma sağladı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu Igor ile 2 yıllık, 28 yaşındaki orta saha Burak Altıparmak ile 2 yıllık, 32 yaşındaki orta saha Özer Hurmacı ile 2 yıllık, 34 yaşındaki Ukraynalı forvet Yevgen Seleznov ile 1 yıllık ve 38 yaşındaki orta saha Selçuk Şahin ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bu oyuncularla birlikte Bursaspor, yaz transfer döneminde kadrosuna 13 oyuncuyu kattı.

Yeşil beyazlı kulüpten ayrılan genç oyuncular Muhammed Şengezer ve Muhammed Emin Sarıkaya ise Başakşehir'e gitti. Bu iki oyuncu ile birlikte de Bursaspordan 13 oyuncu ayrılmış oldu.

Transferin son dakikalarında Ertuğrul Sağlam sürprizi
Transferin son dakikalarında Ertuğrul Sağlam sürprizi!

Bursaspor'un yeni transferleri: Anıl Karaer, Aykut Akgün, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz, Çağlar Şahin Akbaba, Igor Wanderson Da Silva, Mamadou Diarra, Musa Araz (kiralık), Onurcan Piri, Özer Hurmacı, Recep Aydın, Selçuk Şahin, Yevgen Seleznov

Bursaspor'dan ayrılan oyuncular: Umut Meraş, Ertuğrul Ersoy, Stephane Badji, Muhammed Şengezer, Furkan Özcan, Barış Yardımcı, Hürrem Akkuş, Muhammed Emin Sarıkaya, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Santiago Vergini, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp.

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Bursaspor’da 13 isim gitti, 13 isim geldi | Transfer haberleri...

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