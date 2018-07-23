Bursaspor'a yıldız forvet: Papiss Cisse
Kadrosunu kaliteli bir forvetle güçlendirmeyi planlayan Bursaspor, bir dönem Newcastle United formasıyla İngiltere Premier Ligi’nde forma giyen Papiss Cisse için girişimlere başladı.
Kadrosunu kaliteli bir forvetle güçlendirmeyi planlayan Bursaspor, Stefano Okaka ile görüşmelerine devam ederken, rotasını Çin’e çevirdi. Timsahlar, bir dönem Newcastle United formasıyla İngiltere Premier Ligi’nde forma giyen Papiss Cisse için girişimlere başladı.
Çin’in Shandong Luneng takımında görev yapan 33 yaşındaki oyuncunun tekrardan Avrupa’ya dönmek istemesi Yeşil-Beyazlılar’ın elini güçlendiriyor.
Öte yandan Bursaspor, Sivas’tan Hakan Arslan ve Akhisar’dan ayrılan Olcan Adın ile görüşüyor. (Fanatik)
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