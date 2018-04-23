Bursaspor'a Mustafa Er dokunuşu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'a Mustafa Er dokunuşu
GeriFutbol Bursaspor'a Mustafa Er dokunuşu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
23.04.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Bursaspor'a Mustafa Er dokunuşu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor'a Mustafa Er dokunuşu

Bursaspor'da göreve gelmesinin ardından değişiklik sinyali veren Mustafa Er, genç oyunculara daha fazla şans verirken, takımın en istikrarlı isimlerinden William Ekong ve Mikel Agu'yu ise kulübede oturttu.

Bursaspor’da Paul Le Guen’in yerine teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Er, kadroda bir takım değişiklikler yapacağının sinyalini vermişti. Bursaspor’un başında 2 maçı geride bırakan genç çalıştırıcının, özellikle genç oyunculara şans vermesi ise dikkat çekti. Yeşil beyazlıların 21 yaşındaki savunmacısı Ertuğrul Ersoy, 3 maçlık aranın ardından söz konusu her iki maçta da 90 dakika forma giyerken, Furkan Soyalp de Mustafa Er yönetiminde 134 dakika süre aldı. 22 yaşındaki Soyalp, Le Guen yönetimindeki Bursaspor’un 20 lig maçında kadroda olmasına karşın süre alamamıştı.

Ayrıca uzun süren sakatlığının ardından Emre Taşdemir de, bu sezon ilk kez son 2 maçta şans buldu ve Kardemir Karabükspor karşısında 4’üncü golün penaltısını kazandıran isim oldu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 162Bayern - Real Madrid
    1
    2,5Üst
    1,35
    4398kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

EKONG İLE AGU KESİK YEDİ
Bursaspor’da Mustafa Er’in teknik direktörlük görevinin ardından en dikkat çeken hamlesi ise William Ekong’a şans vermemesi oldu. Le Guen yönetimindeki yeşil beyazlı ekipte 23 lig maçının tamamında sahada kalan ve kart cezası ile sakatlığı haricinde yalnızca 25’inci haftadaki Osmanlıspor maçında kadroda olmasına karşın forma giyemeyen Ekong, son 2 maçın ise kadrosunda yer almasına karşın süre alamadı. Ekong, savunma tandemindeki partneri Titi ile birlikte takımın en istikrarlı isimlerinden biriydi.

Performansı nedeniyle eleştirilen Mikel Agu da, Göztepe maçında 72’nci dakikada oyundan alınırken Kardemir Karabükspor’a karşı forma giyemedi. Mustafa Er, Agu’nun bölgesinde genç oyuncu Furkan Soyalp’i tercih etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şenol Güneş'ten tecrübeli isme uyarı! Yanına çağırıp...

2. Lig puan durumu bilgileri ve kalan maçlar fikstür bilgileri

Galatasaray Odeabank Beşiktaş Sompo Japan basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona yüzyılın rekorunu kırdı