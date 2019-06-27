Bursaspor'a FIFA'dan müjdeli haber! Puan silme ve transfer yasağı yok...
Bursaspor Kulübü, Sebastian Frey ile kulüp arasındaki davanın sonuçlandırıldığını, puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumunun ortadan kalktığını duyurdu.
Bursaspor Kulübü, FIFA'lık olduğu Sebastian Frey'e borçlarını ödeyerek transfer yasağı ve puan silme cezasının ihtimalini ortadan kaldırdı.
Bursaspor Kulübü ile daha önce takımdan ayrılan Fransız kaleci Sebastian Frey arasındaki uyuşmazlık çözüldü. Frey'in alacakları nedeniyle FIFA'da dosyası bulunan Bursaspor Kulübü, eski oyuncusu için belirlenen 825 bin Euro'yu bugün ödedi.
Böylelikle Bursaspor Kulübü, transfer yasağı ve puan silme cezası ihtimalini de ortadan kaldırdı. Frey'e daha önce 675 bin Euro borç bulunurken, daha sonra 150 bin Euro'luk faiz ile birlikte bu borç 825 bin Euro'ya çıkmıştı.
Resmi açıklama şöyle;
"FIFA tarafından verilmiş olan kararın gereği yerine getirilmiş olup, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın desteği ve kulübümüzün imkanlarıyla, Sebastian Frey ile kulübümüz arasındaki dava sonuçlandırılmıştır.
Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır."
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