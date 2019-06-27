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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.06.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Bursaspor'a FIFA'dan müjdeli haber! Puan silme ve transfer yasağı yok...

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Bursaspor'a FIFA'dan müjdeli haber! Puan silme ve transfer yasağı yok...

Bursaspor Kulübü, Sebastian Frey ile kulüp arasındaki davanın sonuçlandırıldığını, puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumunun ortadan kalktığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, FIFA'lık olduğu Sebastian Frey'e borçlarını ödeyerek transfer yasağı ve puan silme cezasının ihtimalini ortadan kaldırdı.

Bursaspor Kulübü ile daha önce takımdan ayrılan Fransız kaleci Sebastian Frey arasındaki uyuşmazlık çözüldü. Frey'in alacakları nedeniyle FIFA'da dosyası bulunan Bursaspor Kulübü, eski oyuncusu için belirlenen 825 bin Euro'yu bugün ödedi.

Böylelikle Bursaspor Kulübü, transfer yasağı ve puan silme cezası ihtimalini de ortadan kaldırdı. Frey'e daha önce 675 bin Euro borç bulunurken, daha sonra 150 bin Euro'luk faiz ile birlikte bu borç 825 bin Euro'ya çıkmıştı.

Resmi açıklama şöyle;

"FIFA tarafından verilmiş olan kararın gereği yerine getirilmiş olup, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın desteği ve kulübümüzün imkanlarıyla, Sebastian Frey ile kulübümüz arasındaki dava sonuçlandırılmıştır.

Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır."

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