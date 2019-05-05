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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.05.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Bursaspor'a Bakkal da çare olamadı! 4'te 0...

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Bursaspor'a Bakkal da çare olamadı! 4'te 0...

Bursaspor'da Samet Aybaba'nın yerine teknik direktörlüğe getirilen Mesut Bakkal, takımıyla çıktığı 4 maçta galibiyet alamadı.

Yeşil-beyazlı takıma Mesut Bakkal da çare olamadı.

Sezona Samet Aybaba yönetiminde başlayan timsah, alınan başarısız sonuçların ardından ligin tamamlanmasına 7 hafta kala tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.

Aybaba'nın ardından yeşil-beyazlı takımın başına Mesut Bakkal getirildi.

Özellikle ligde takımları tutmasıyla ün salan Bakkal, Bursaspor'un derdine derman olamadı. Takımla birlikte 4 maça çıkan deneyimli teknik adam galibiyet sevinci yaşayamadı. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile BB Erzurumspor'a mağlup olurken, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor ile de berabere kaldı.

Galip gelememek düşme hattına soktu

Öte yandan Bursaspor, son 17 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 8 beraberlikle alarak 11 puan toplayabildi.

Bu sonuçların gelmesinde yeşil-beyazlı takımın fileleri havalandıramaması en büyük sıkıntı olarak göze çarpıyor.

Timsah; Antalyaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ve BB Erzurumspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

Bursaspor, sezon başından bu yana toplamda 14 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bursaspor'un gol yollarındaki büyük sıkıntısı galibiyet alamamasına sebep oldu. Bu sonuçlar sebebiyle timsah, düşme hattına girdi.

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Bursaspora Bakkal da çare olamadı 4te 0...

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