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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.09.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Bursaspor'a 4 kaleciden 27.5 milyon TL gelir!

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Bursaspor'a 4 kaleciden 27.5 milyon TL gelir!

Bursaspor, yerli kalecileri Harun Tekin, Mert Günok, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer'den 27,5 milyon TL kazandı.

Bursaspor'da yerli kaleci geleneği bu sezon da devam ediyor. Bundan önceki son 4 sezonda kalesini yerli isimlere teslim eden yeşil-beyazlıların 1 numaraları bu dönem de yerli olacak.

Bursaspor'da Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer'in ayrılmasının ardından bu iki eldivenin yerine Çağlar Şahin Akbaba ve Onurcan Piri transfer edildi. Geçen sezondan kadroda kalan kaleci Ataberk Dadakdeniz de bu yıl yeni transferler ile birlikte forma savaşı verecek. Ayrıca Ataberk gibi bir başka altyapı oyuncusu Deniz Aydın da yeşil-beyazlıların kaleci kadrosunda yer alıyor.

Son olarak Bursaspor'un kadrosunda yabancı kaleci olarak 2014-15 sezonunda Sebastian Frey yer almış; ancak Fransız kaleci o sezonu kadro dışı geçirerek süre dahi alamamıştı. Bunun üzerine kalede köklü değişikliğe giden Timsah, son 5 sezondur file bekçilerini tamamen yerli isimlerden seçiyor. Ayrıca, o sezon kadroda yer alan Onurcan Piri de, uzun bir aranın ardından yeniden Bursaspor'a döndü.

Bursaspor'da son dönemlerde kaleyi koruyan yerli isimler Harun Tekin, Mert Günok, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer oldu.

Bursaspor, kaleci transferlerinden de önemli gelir elde etti. Yeşil-beyazlıların kalesini koruyan Harun Tekin, Fenerbahçe'ye; Muhammed Şengezer Başakşehir'e giderken; Okan Kocuk da sözleşme fesih bedelini ödeyerek Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Bu transferlerden Bursaspor toplamda yaklaşık 27.5 milyon lirayı kasasına koydu.

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Bursaspora 4 kaleciden 27.5 milyon TL gelir

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