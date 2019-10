Bursaspor Ümraniye karşısında 3 puan istiyor

Yeşil-beyazlı takımda Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, futbolcular Musa Araz ve Çağatay Yılmaz antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Açıklama öncesinde pazartesi günü 47 yaşına giren Koşukavak’ın doğum günü basın mensupları tarafından kutlandı. TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’nin aldığı pastayı Koşukavak üfledi. Ayrıca Koşukavak, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi. Yeşil-beyazlı takımın Başkanı Mesut Mestan ve Genel Sekreter Ali Büyükkurt’da antrenmanı yakından takip etti.



“İlerleyen zamanlarda milli takım daha iyi olacak”

Milli takım ile ilgili konuşan Koşukavak, “Daha önce bu konu hakkında bir şeyler söylemiştim. Bir yapılanma var. Bu doğrultuda gidiyor ve zaman alıyor. Lucescu döneminde de bu oyuncular çok gelip gidiyordu ama o zaman erkendi. Biraz birlikteliğe ihtiyaç var. Milli takımlarda çok fazla bir arada oynayacak süre olmadığından dolayı, bir zaman diliminden sonra bazı şeyler oluyor. İyi bir sonuç bana göre. Fransa deplasmanında 1 puan almak gayet iyi. İlerleyen zamanlarda milli takımın daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.



“Umut ettiğimiz skoru alacağız”

Ümraniye maçı ile ilgili açıklama yapan Koşukavak, “Ümraniye şu anda ligde lider uzun soluklu süredir bir arada oynayan bir kadro var. Ben 2-B’de de İstanbulspor ile şampiyon olduğumda onlarla çekişiyordum. O kadroyu o zamandan beri biliyorum. Sürekli 3-4 transferle veya 5 transferle takviye yapıyorlar ve kadroyu korumaya çalışıyorlar. 14 puan alan takım illa ki doğru bir şeyler yapıyordur. Ben rakip analizlerinde de neyi doğru yaptıklarımı inceledim. Ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umut ettiğimiz skoru alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.



“Maç kaybettim ama elimde iyi bir oyun var”

Oyunun bütünü ile daha çok ilgilendiğine vurgu yapan Koşukavak, şöyle devam etti:

“Ben oyunun bütünü ile daha çok ilgileniyorum. Topun rakipte olduğu zamandaki alanlarla ilgileniyorum. Ya da top bize geldiğinde alanlarla ilgileniyorum. Bu demek değildir ki rakibin etkili futbolcularını kontrol etmek lazım. Erzurumspor maçında öyle bir şey yapmıştık. Ona benzer planlarımız var. Bunları cumartesi günü görelim. Altay maçından sonra bazı siteler gördüm. Scout ve okta verilerini paylaştılar. Bu verilerde 10 maçta kaç maç kaybedebilirsiniz. 1 ya da 2 maç kaybedersiniz. Yani şunu söylemek daha doğru olur evet maç kaybettim ama elimde bir iyi oyun var. Beni tatmin eden ileriye götürecek şeye bakıyorum. Kötü oynayıp kaybettiğiniz zaman böyle bir umutsuzluk da oluyor. Deplasmanlar şöyle; bu ligin bir gerçeği var. Geriye düşmeyeceksiniz. Bu ligin süper ligden biraz farklı dinamikleri var. O yüzden böyle deplasmanda talihsizlik olarak düşünüyorum. 8 dakikada 2-0 geriye düşüyorsunuz ve öbür deplasmanda 8. dakikada bir gol yiyorsunuz psikolojik olarak acaba Adana Demir gibi mi oluyoruz etkisi oluyor bende ve oyuncularımda.”



Ufuk Sarıca’nın Bursaspor basketbol maçının ardından söylediği bir sözü hatırlatan Koşukavak, şunları söyledi:

“Yeni kurulan takımlar deplasmandaki baskılara cevap verebilmek veya geriye düşen skorlardan kalkabilmek için birlikteliğe ihtiyaç var. Şu an Bursaspor’un sahadaki geçen seneden 20 maç oynayan Lato var, 8 maç oynayan Sheu ve 5 maç oynayan Kubilay var. Geriye düştüğünüz zaman toparlanmak zor oluyor. Öne geçtiğimizde skora tutunuyoruz. O skora tutunmayla birlikte alanları daraltıyoruz. Sonuç itibariyle birlikte oynamak çok büyük bir avantaj. O problemleri, sahanın içindeki ani reaksiyonlara cevap vermemiz gerekiyor. Bir çok takım 2-0 ve ya erken gol yediği zaman dönmek kolay değil. Talihsizlik olarak görüyorum. Kornerden ve yanlış top kullanmaktan gol yedik. Futbolda böyle şeyler oluyor.”

Sakatlıklar hakkında bilgiler veren Koşukavak, “Sakat oyuncularımız maalesef sürekli var. Öyle bir talihsizliğimiz var bir de sürekli ön alandan öyle oyuncu kaybediyoruz. Şu anda onur Burak yavaş yavaş antrenmanlara başladı ama şu anda maç oynayacak fiziksel durumdan söz etmiyorum. Yüzde 80 durumunda sakatlıkları devam ediyor. Hafta sonuna kadar değerlendirip karar vereceğiz. Selçuk ve Özer milli arada buradaydı. Sleznyov’un özel bir durumu vardı. Onun futbolcu olmasına katkı sağlayan antrenörü vardı. O Ukrayna’da vefat etmiş ben ona izin verdim. Sonra da hasta oldu. Milli takım arasında maalesef Sleznyov hiç antrenman yapamadı” şeklinde konuştu.



Musa: “Ümraniye maçında inşallah iyi sonuç olur”

Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini anlatan Musa Araz, “Fiziksel olarak iyi çalıştık. Bu hafta taktiksel olarak çalışacağız. Ümraniyespor maçına hazırlanacağız, inşallah sonuç da iyi olur. Burada çok güzel bir ortamı gördüm. Herkes karakterli, yeni oyuncular için adaptasyon kolay oldu. Şu an bir sıkıntımız yok, her şey burada iyi geçiyor. Her maç önemli ama iç sahamızdaki maçların da ayrı önemi var. İç saha maçlarımızda iyi performanslar gösterdik. İnşallah Ümraniyespor maçını da kazanacağız. A Milli Takım’ı takip ettik, Fransa’ya karşı her zaman zor maçlar olur. İyi savaştık. Fransa’dan 1 puan almak güzel bir şey” açıklamasında bulundu.



Çağatay: “Gururluyuz ve mutluyuz”

Milli arayı ve milli takımın Fransa beraberliğini değerlendiren genç futbolcu Çağatay Yılmaz ise, “Milli arayı çok atletik geçirdik. Ümraniyespor maçıyla birlikte aradan galibiyetle dönmek istiyoruz. A Milli Takımımız tebrik ediyoruz. İnşallah bu süreçten sonra da lider olarak devam ederiz. Ne mutlu Türküm diyene. Gururluyuz, mutluyuz. Ağabeylerimiz orada beraberlik aldı, beraberlik bizim için önemliydi. Biz de kendi takımımız açısından bu hafta Ümraniyespor’u yenip devam etmek istiyoruz” dedi.



“Performans sırası bize de gelecek”

Kendi performansı ile ilgili soruya Yılmaz, şu cevabı verdi:

“Sakatlığım vardı bilek bağlarım koptu. Sakatlık sürecini iyi bir şekilde atlattım. Hocamız Yalçın Koşukavak ile saha içerisinde de saha dışarıda da iyi diyaloglar içerisindeyiz. Biz öğrenme aşamasındayız, oynama aşamasında değiliz. Performans sırası bize de gelecek. O şans geldiğinde inşallah iyi bir şekilde değerlendirip devam etmek istiyorum Biz kendi oyunumuzu oynayacağız, kendi futbolumuza bakacağız. Antrenmanda yaptığımız işleri sahaya yansıtırsak güzel bir galibiyet bizi bekliyor.”



“Yalçın hoca ile birlikte parlayacağımızı düşünüyorum”

Kulüpte gençlere değer verildiğini ifade eden Yılmaz, “Gençlere çok değer veriliyor, eski yıllarda da çok önemli işler yaptık. Enes Ünal, Ozan Tufan, Volkan Şen örneklerimiz var. Yalçın hoca ile birlikte parlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam eder” şeklinde konuştu.