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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.04.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kritik maç!

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Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kritik maç!

Spor Toto Süper Lig'in 28. Hafta mücadelesinde zor günler geçiren Bursaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Ligin üst sıraları için mücadele veren Trabzonspor karşısında çetin bir karşılaşmaya çıkacak olan Bursaspor, bu akşam en iyi 11'i ile sahada olacak. Peki, Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Ligde düşme potasına yakın bir konumda seyreden Bursaspor, üst sıralarda mücadelesine devam eden Trabzonspor'u ağırlayacak. Peki, iki köklü kulübü karşı karşıya getirecek olan Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BURSASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor, Trabzonspor ile karşılaşacak. 12 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği mücadelede Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yardımcılıkları üstlenecek.

İki takım arasında geride kalan 85 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 30 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 128 gol attı, kalesinde 68 gol gördü.

BURSA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 42 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 16, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002'de de evinde 5-0 kazandı.

DEPLASMANDA 2 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANAMADI

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda ilk kez iki maç üst üste kazanmaya çalışacak.

En son geçen sezonun 31. haftasında Antalyaspor'u 2-1, 33. haftasında da Bursaspor'u 3-1 yenerek rakip sahada art arda iki maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından Bursaspor'u da yenmesi halinde bu sezon dış saha müsabakalarında peş peşe iki kez 3 puanla dönecek.

EN UZUN VE EN İYİ PUAN SERİSİ OLACAK

Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan bordo-mavili takım, Bursaspor maçından da boş dönmemesi halinde bu sezon 6 maçla en uzun ve en iyi puan serisini de yakalayacak.

Trabzonspor, 13. hafta ile 17. haftalar arasında 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplamış ancak 6. karşılaşmada Medipol Başakşehir'e mağlup olmuştu.

ŞAHİN: "GALİBİYET SERİMİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Bursaspor ile oynayacakları karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu belirterek, "Üst basamaklarda yer almak istiyorsak, mutlaka galip gelmemiz gereken bir müsabaka. Rakibimizi yenerek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Şahin, bu sezon ligi ilk 3 içinde bitirmek istediklerini ifade ederek, "En yakın olduğumuz takım Beşiktaş. Onu yakalarsak, sonra ikinciliği konuşabiliriz. Önümüzde 21 puan daha var. Ligde neyin ne olacağı belli değil. 3 puanlı sistemde her şey olabilir." diye konuştu.

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