Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11 detayları
Bursaspor Trabzonspor maçı, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeşil Beyazlı takım ve prestij için mücadele eden Trabzonspor arasında önemli bir mücadele olacak. Bu haftanın atlatılmasının ardından son hafta mücadelesi için sahaya çıkacak olan takımlar, son hafta öncesi son kozlarını oynayacak. Peki, Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler
Bursaspor Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Erken saatte oynanacak olan karşılaşma, Yeşil Beyazlı taraftarlarca stadyumdan canlı izlenebilecek. Peki Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
BURSASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 33. Hafta mücadelesinde Bursaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. 13 Mayıs Pazar günü oynanacak olan mücadele, saat 16.00'da Beinsports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
BURSASPOR: Harun, Shehu, Ertuğrul, Ekong, Aziz, Agu, Bostock, Yusuf, Batalla, Furkan, Sow
SAKAT: Emmanuel Badu, Barış Yardımcı, Jires Kembo, Delarge
TRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira, Mustafa, Durica, Novak- Onazi, Batuhan- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- N’Doye
SAKAT: Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak, Rodallega
TRABZONSPOR 3 PUAN ARAYACAK
SPOR Toto Süper Ligde Avrupa kupalarına katılma iddiasını da yitiren ancak sezonu 5inci sırada tamamlamak isteyen Trabzonspor, 33üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda konuk olacağı Bursaspor karşısında 3 puan arayacak.
Teleset Mobilya Akhisarsporun Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasıyla Avrupa kupalarına katılma yolu kapanan Trabzonspor, ligde kalan iki haftada 6 puan toplayarak ligi en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyor. Bu noktada yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında 3 puan arayacak. Saat 16.00da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
9 EKSİK VAR
Trabzonsporda Bursaspor maçı öncesi 9 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Kucka, Hubocan ve Okayın yanı sıra sakatlıkları bulunan Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak ve Rodallega bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay da Bursaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Deneyimli teknik adamın son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasından farklı olarak Mustafa, Durica, Batuhan, Abdülkadir ve NDoyea ilk 11de forma şansı vermesi bekleniyor.
BURSASPOR İLE 84ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Bursaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 84üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 83 maçta Trabzonsporun 42, Bursasporun 12 galibiyeti bulunuyor. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 124 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü.
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