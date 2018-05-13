Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11 detayları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
13.05.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11 detayları

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Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11 detayları

Bursaspor Trabzonspor maçı, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeşil Beyazlı takım ve prestij için mücadele eden Trabzonspor arasında önemli bir mücadele olacak. Bu haftanın atlatılmasının ardından son hafta mücadelesi için sahaya çıkacak olan takımlar, son hafta öncesi son kozlarını oynayacak. Peki, Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler

Bursaspor Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Erken saatte oynanacak olan karşılaşma, Yeşil Beyazlı taraftarlarca stadyumdan canlı izlenebilecek. Peki Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BURSASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 33. Hafta mücadelesinde Bursaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. 13 Mayıs Pazar günü oynanacak olan mücadele, saat 16.00'da Beinsports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

BURSASPOR: Harun, Shehu, Ertuğrul, Ekong, Aziz, Agu, Bostock, Yusuf, Batalla, Furkan, Sow

SAKAT: Emmanuel Badu, Barış Yardımcı, Jires Kembo, Delarge

TRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira, Mustafa, Durica, Novak- Onazi, Batuhan- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- N’Doye

SAKAT: Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak, Rodallega

TRABZONSPOR 3 PUAN ARAYACAK

SPOR Toto Süper Ligde Avrupa kupalarına katılma iddiasını da yitiren ancak sezonu 5inci sırada tamamlamak isteyen Trabzonspor, 33üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda konuk olacağı Bursaspor karşısında 3 puan arayacak.

Teleset Mobilya Akhisarsporun Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasıyla Avrupa kupalarına katılma yolu kapanan Trabzonspor, ligde kalan iki haftada 6 puan toplayarak ligi en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyor. Bu noktada yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında 3 puan arayacak. Saat 16.00da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

9 EKSİK VAR

Trabzonsporda Bursaspor maçı öncesi 9 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Kucka, Hubocan ve Okayın yanı sıra sakatlıkları bulunan Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak ve Rodallega bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay da Bursaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Deneyimli teknik adamın son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasından farklı olarak Mustafa, Durica, Batuhan, Abdülkadir ve NDoyea ilk 11de forma şansı vermesi bekleniyor.

BURSASPOR İLE 84ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Bursaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 84üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 83 maçta Trabzonsporun 42, Bursasporun 12 galibiyeti bulunuyor. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 124 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü.

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